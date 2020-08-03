papierowka

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Понеділок, Серпень 3, 2020 (All day)
До теми
У неандертальців був нижчий больовий поріг
Люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20
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Наука
Американський ляпас для Меркель
Максим МУЛЯР
Америка виводить велику частину свого військового контингенту з Німеччини. Чи потраплять вивільнені американські вояки до Польщі, як це обіцяв Трамп? Дуже сумнівно.
31.07.20
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У світі
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20
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Штука
Вовча яма на майбутнє
Тарас Прохасько
Радянське, совєтське ні тоді, ні тепер не здавалося мені якоюсь особливою позанаціональною формацією. Радянське було російським
30.07.20
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Дискурси
Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20
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Наука
Смертельний перстень
Юрій Винничук
Про Полтву та смертельний перстень, про вбивство капраля та куликівських шевців, а також про львівського комісара поліції Германа Фінкельштейна та пачкаря і конфідента.
29.07.20
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Дискурси
Про соціальні питання
Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства
У непростих умовах сьогодення, де навіть не всюди в Україні панує українська мова, пропонуємо адаптацію послання сучасною мовою
29.07.20
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Минуле
Султан
Андрій ЛЮБКА
Ая-Софія переживе і нас, і Ердогана, і цю нову хвилю імперської ісламізації, і, я впевнений, перетворення знову в музей, а потім і в християнський храм
28.07.20
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Дискурси