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Vela Zanetti
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Хосе Вела Санетті «Жнива» (1975)
П'ятниця, Липень 31, 2020 - 00:45
До теми
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20
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Штука
Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20
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Наука
ПізнайЗрозумійЗбережи
Олеся Семчишин-Гузнер
Розмова про історію вивчення музейного і позамузейного малярського доробку Модеста Сосенка, етапи проєкту «ПізнайЗрозумійЗбережи», фотофіксацію, наклади видань, їхнє поширення, сайт-візитівку і виставку в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
28.07.20
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Штука
Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20
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Наука
Партійні католики versus євреї у Мостиському повіті
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. католицький часопис «Echo Przemyskie» напосівся на купців-євреїв. Дописи насичені ворожістю і зневагою
27.07.20
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Минуле
Все трохи квазі
Юрко ТИМЧУК
Питання «Що це було?» зараз регулярно виникає у свідомості розумних людей з великим життєвим досвідом. Найчастіше відповідь на нього – за межами цензурної лексики.
27.07.20
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Україна
Країна на літеру “Б”
Олександр Ірванець
Патріотично налаштовані скандують на мітингах “Верым! Можам! Пераможам!», а самі мітинги проходять російською.
27.07.20
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Дискурси
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20
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Наука