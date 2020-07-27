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Усе, що даєш, віднайдеш, коли тобі самому найбільше буде потрібно
Андрей Шептицький
До теми
Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20
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Наука
Партійні католики versus євреї у Мостиському повіті
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. католицький часопис «Echo Przemyskie» напосівся на купців-євреїв. Дописи насичені ворожістю і зневагою
27.07.20
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Минуле
Країна на літеру “Б”
Олександр Ірванець
Патріотично налаштовані скандують на мітингах “Верым! Можам! Пераможам!», а самі мітинги проходять російською.
27.07.20
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Дискурси
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20
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Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20
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Наука
«Cosmo’s Factory» Кріденсів – 50 років
Ілько ЛЕМКО
25 липня 1970 року вийшов у світ п’ятий і найуспішніший альбом Creedence Clearwater Revival «Cosmo’s Factory». Це був апогей комерційного успіху гурту
25.07.20
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Минуле
Три варіації на тему Дерека Волкота
Василь МАХНО
зволоженим за ніч папером із зеленим ножем трави підходять хвилі під двері синусоїдами кривих
25.07.20
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Дискурси
Пролітаючи над..: Замки над Збручем
Ігор МАРТИНІВ
Ріка Збруч сотні років була кордоном, що розділяв держави. На її берегах досі зберігся оборонний пояс із неприступних замків. Чергове відео Z із циклу "Пам'ятки Галичини"
25.07.20
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Галичина