Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Гойя-зупа
головна
"Двоє старих їдять зупу". Франсіско де Гоя. 1819-1823 рр
Вівторок, Липень 28, 2020 - 10:30
До теми
Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20
|
|
Наука
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20
|
|
Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20
|
|
Наука
«Cosmo’s Factory» Кріденсів – 50 років
Ілько ЛЕМКО
25 липня 1970 року вийшов у світ п’ятий і найуспішніший альбом Creedence Clearwater Revival «Cosmo’s Factory». Це був апогей комерційного успіху гурту
25.07.20
|
|
Минуле
Три варіації на тему Дерека Волкота
Василь МАХНО
зволоженим за ніч папером із зеленим ножем трави підходять хвилі під двері синусоїдами кривих
25.07.20
|
|
Дискурси
Пролітаючи над..: Замки над Збручем
Ігор МАРТИНІВ
Ріка Збруч сотні років була кордоном, що розділяв держави. На її берегах досі зберігся оборонний пояс із неприступних замків. Чергове відео Z із циклу "Пам'ятки Галичини"
25.07.20
|
|
Галичина
Карта світу Амеріго Веспуччі
У давньому описі подорожей науковці виявили найстарішу копію карти знаменитого мореплавця – їй понад 500 років.
24.07.20
|
|
Наука
Майбутнє журналістики
Політичний і комерційний тиск змусив американських журналістів переглянути цінність і значення об'єктивності
24.07.20
|
|
Дискурси