Бойовики двічі порушили перемир'я за перший день.

У перший день перемир'я на Донбасі бойовики вже двічі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у понеділок станом на 17:00.

"Впродовж поточної доби на ділянках відповідальності більшості наших підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. За винятком двох фактів порушення режиму припинення вогню", – поінформували у штабі.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські захисники вогню у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає. У військових частинах та підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера", – зазначили у командуванні.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

"Ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони", – запевнили в пресцентрі.