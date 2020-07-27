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Едуардо Паолоцці, "Ньютон". Скульптура в Лондоні
Понеділок, Липень 27, 2020 - 09:15
До теми
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20
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Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20
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Наука
Три варіації на тему Дерека Волкота
Василь МАХНО
зволоженим за ніч папером із зеленим ножем трави підходять хвилі під двері синусоїдами кривих
25.07.20
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Дискурси
Карта світу Амеріго Веспуччі
У давньому описі подорожей науковці виявили найстарішу копію карти знаменитого мореплавця – їй понад 500 років.
24.07.20
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Наука
Майбутнє журналістики
Політичний і комерційний тиск змусив американських журналістів переглянути цінність і значення об'єктивності
24.07.20
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Дискурси
“Мандрівник у темряві”[1]
Галина Петросаняк
Без сумніву, головна батьківщина Пауля Целана — німецька мова. А ботаніка — друга, дуже важлива вітчизна, котра, як і мова, була з ним усюди. Точніше — предмет ботаніки: дерева, квіти й трави.І крім Пауля Целана, у своїх піснях їх оспівав чисельний народ-невидимка — він тут і до, і після.
24.07.20
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Штука
Точка контакту з містом
Володимир Полиняк
Для вуличного фотографа подорожувати важливо, бо це додаткове джерело натхнення. Це шанс розпалити жагу творчості новими яскравими кольорами, іншим світлом та обличчями. Якщо немає грошей для поїздки за кордон — вирушай в сусідні Бережани чи Кременець, там будеш частково почуватися туристом.
23.07.20
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Штука
Над могилами самогубців
Юрій Винничук
Поет колись сказав, що в нас "самовбивць замало як на велику літературу". Не дамо принижувати нашу літературу! Було у нас тих самогубць доволі
22.07.20
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Дискурси