Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Навчання – це молитва до істини
Вільям О'Меллі
До теми
“Мандрівник у темряві”[1]
Галина Петросаняк
Без сумніву, головна батьківщина Пауля Целана — німецька мова. А ботаніка — друга, дуже важлива вітчизна, котра, як і мова, була з ним усюди. Точніше — предмет ботаніки: дерева, квіти й трави.І крім Пауля Целана, у своїх піснях їх оспівав чисельний народ-невидимка — він тут і до, і після.
24.07.20
|
|
Штука
Точка контакту з містом
Володимир Полиняк
Для вуличного фотографа подорожувати важливо, бо це додаткове джерело натхнення. Це шанс розпалити жагу творчості новими яскравими кольорами, іншим світлом та обличчями. Якщо немає грошей для поїздки за кордон — вирушай в сусідні Бережани чи Кременець, там будеш частково почуватися туристом.
23.07.20
|
|
Штука
Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20
|
|
Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20
|
|
Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20
|
|
Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20
|
|
Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20
|
|
Штука
З прицілом на осінь
Юрко ТИМЧУК
З грацією сомнамбули країна потрошку переходить зі стану буцім карантину в сезон нібито канікул. Стаються речі, суть яких станевидно, коли помідори подешевшають, а бузьки повернуться на береги Нілу.
20.07.20
|
|
Україна