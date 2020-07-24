Влодко Маковецький

“Мандрівник у темряві”[1]

Галина Петросаняк

Без сумніву, головна батьківщина Пауля Целана — німецька мова. А ботаніка — друга, дуже важлива вітчизна, котра, як і мова, була з ним усюди. Точніше — предмет ботаніки: дерева, квіти й трави.І крім Пауля Целана, у своїх піснях їх оспівав чисельний народ-невидимка — він тут і до, і після.