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Богуславський-день=ніч
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"Між днем і ніччю". Володимир Богуславський. 1996 рік
Четвер, Липень 23, 2020 - 09:30
До теми
Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20
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Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20
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Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20
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Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20
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Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20
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Штука
Сатанинські льохи Голокосту
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У Сатанові тривають ексгумаційні роботи у льоху, де в травні 1942 року гітлерівці живцем замурували три сотні людей. Це вже другий такий льох. Автор спустився в обидва.
20.07.20
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Галичина
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20
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Наука
Комплекс провини, або Криза неолібералізму
Ілько ЛЕМКО
Інстинкт самозбереження нації сильніший, аніж комплекс провини її громадян. Бо каяття – дуже добра штука, але до певної межі.
19.07.20
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Дискурси