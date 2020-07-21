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Григореску-селянка
головна
"Весела селянка". Ніколає Григореску. 1894 рік
Вівторок, Липень 21, 2020 - 11:30
До теми
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20
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Штука
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20
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Наука
Комплекс провини, або Криза неолібералізму
Ілько ЛЕМКО
Інстинкт самозбереження нації сильніший, аніж комплекс провини її громадян. Бо каяття – дуже добра штука, але до певної межі.
19.07.20
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Дискурси
Математичний аналіз повинен виявляти всі Deepfake
Можливо, науковці знайшли слабинку Deepfake. Простий математичний аналіз пікселів може виявити специфічну схему картинок, які створив штучний інтелект.
18.07.20
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Наука
У заплавах
Василь МАХНО
чути звук клепсидри із піском тиша замикається на чаплі -одноногій венеційській чарці до країв залитій молоком-
18.07.20
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Дискурси
Дуда 2.0 як перемога консервативних цінностей?
Максим МУЛЯР
Консервативні цінності для поляків виявилися таки ближчими за ліберальні. Так, зокрема, можна потрактувати перемогу чинного президента Польщі Анджея Дуди над Рафалом Тшасковським.
17.07.20
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У світі
Перший цілісний код хромосоми
Новий метод секвенування вперше дає змогу розшифрувати ДНК – без прогалин.
17.07.20
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Наука
Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20
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Штука