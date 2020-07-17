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Astrophytum crassispinum
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Astrophytum crassispinum. Знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Липень 17, 2020 - 00:30
До теми
Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20
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Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20
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Наука
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20
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Штука
А що після нас?
Андрій ЛЮБКА
Невже це нормально, якщо наша місія зводиться до збереження чи бодай не-руйнування того, що збудували інші?
14.07.20
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Дискурси
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20
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Штука
П'ять запитань про коронавірус
Видання Nature проаналізувало п'ять запитань про коронавірус, над якими ламають голови вчені з усього світу.
13.07.20
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Наука
Корвалол для Феміди
Юрко ТИМЧУК
Українська версія богині правосуддя не те щоб сильно гнана і голодна, але іноді тій жінці з запеленаними очима і людям різних статей, які на неї працюють, хочеться видавати молоко, а іноді цикуту. Щоб не мучилися.
13.07.20
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Україна
Про справжніх патріотів тут і там
Олександр Ірванець
У нас тут хто щось умів, то вже вивчив пару фраз і виїхав на заробітки. А в селі тепер залишилися, можна сказати, самі патріоти...
13.07.20
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Дискурси