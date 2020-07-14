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Клімт-Ідилія
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"Ідилія". Густав Клімт. 1884 рік
Вівторок, Липень 14, 2020 - 08:45
До теми
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20
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Штука
П'ять запитань про коронавірус
Видання Nature проаналізувало п'ять запитань про коронавірус, над якими ламають голови вчені з усього світу.
13.07.20
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Наука
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20
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Наука
Скитське пекло
Дмитро Єльніков
Якби пекло наших пристрастей тривало тисячоліттями, ми народжувалися б святими. Або вже й не народжувались.
12.07.20
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Дискурси
Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік
Василь МАХНО
прихід–повернення із проблиском надії із галицьких містечок – із річок зі срібних карасів й моєї мови
11.07.20
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Дискурси
Морфологія Голоду
Богдан Пастух
Роман насичений розмислами, деякі з них заслуговують окремих есеїв, ідеї яких можна вплітати смислами у великі наративні полотна. Тут в центрі людина, котра опирається обставинам, по-унамунівськи велична, та все ж амбівалентна.
10.07.20
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Штука
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20
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У світі
Краплені картки
Тарас Прохасько
У певний момент боїшся відвідувати нові місця, бо розумієш, що не можеш опанувати мозаїчні криптограми вражень від попередніх...
09.07.20
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Дискурси