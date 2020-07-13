«Слуги» хочуть протягнути в Раді русифікаторський законопроєкт Бужанського.



16 липня парламент має розглянути антиукраїнський законопроєкт «слуги народу» Бужанського №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти», мета якого – тотальна русифікація української освіти. Відповідне доручення дав з подачі фракції «Слуга народу» голова Верховної Ради Дмитро Разумков, – повідомляє народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

Фото: eurosolidarity.org

Документ хочуть «протягнути» в парламенті, попри позицію Міністерства освіти і науки України та гуманітарного комітету Верховної Ради, які виступили проти його ухвалення. Понад те, розглядати антиукраїнський законопроєкт мають 16 липня – в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України.

«Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича. Якщо його ухвалять, перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано. Більше того, в БУДЬ-ЯКИХ школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати «декілька навчальних предметів» російською мовою.

Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити», – наголосив В’ятрович.

Депутат закликав своїх колег стати на захист української освіти та в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти.

«Але найголовніше – прошу кожного, кому дорога українська мова і українська освіта, 16 липня о 9.00 вийти під стіни парламенту і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду. Переконаний, що всі патріотичні партії, громадські організації і небайдужі громадяни мають об’єднати зусилля і зірвати плани реваншистів», – додав він.

Керівник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на Погоджувальній раді з голосу вніс пропозицію розглянути на пленарному засіданні в четвер скандальний законопроєкт, – розповіла на брифінгу співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Депутатка нагадала, що «слуги» намагаються скасувати освітній закон, відповідно до якого 80% предметів, які вивчають у державних школах, мають вивчати українською мовою. Попри те, що закон про освіту вивчала Венеційська комісія, яка визнала право України й українців навчати дітей українською. При цьому в ньому гарантоване право національних меншин вивчати материнську мову.

Профільний комітет Верховної Ради кілька разів не підтримав антимовного законопроєкту Бужанського. Зокрема, 17 червня в комітеті зазначили, що цей законопроєкт "має вплив на показники державного бюджету (призведе до збільшення видатків)", – нагадує «Українська правда». Також у комітеті додали, якщо закон Бужанського приймуть до 15 липня 2020 року, то він має вводитися в дію не раніше ніж 1 січня 2021 року, а якщо після 15 липня 2020 року – не раніше ніж 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу ухвалення закону). В разі ухвалення закону до осені не встигли б надрукувати відповідні підручники.

Фото: pravda.com.ua

«Він насправді не був відхилений. Комітет рекомендував залу його не розглядати. В цьому маніпуляція "Слуг народу". Мої законопроєкти лежать місяцями і не виносяться на розгляд. А цей комітет вони навмисно винесли на розгляд. Тому що будь-яке, позитивне чи негативне, рішення виносить законопроєкт, який ділить і сварить Україну, у зал», – прокоментував тоді це рішення народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

Перед тим 18 березня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту на наступне засідання для проведення додаткових консультацій.

Законопроєкт, автором якого є Максим Бутанський, зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить із 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, бюджетний комітет ВР та освітянська спільнота.