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Фелікс Валлотон. "У театральній ложі"
Понеділок, Липень 13, 2020 - 10:00
До теми
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20
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Наука
Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік
Василь МАХНО
прихід–повернення із проблиском надії із галицьких містечок – із річок зі срібних карасів й моєї мови
11.07.20
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Дискурси
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20
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У світі
Підсумовуючи мовчання
Ігор Калинець
Нагадуючи про уродини Маестро: перед цими воротами хам повинен зупинитися ці ворота маленькі термопіли за ними біле полотно на зеленому лузі недоторкана держава поезії за яку ми також спізнаємо смак крові
09.07.20
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Минуле
Озерце. Фестиваль української усної оповіді
Уляна Пошивак
Від 7 серпня Україна матиме фестиваль усної оповіді. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі, єдина умова – вміти цікаво розповісти історію. Українською мовою або її діалектом.
09.07.20
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Галичина
Гостре миттєве відчуття насолоди
Марта Кузій-Андрущак
Через розфокусованість трактування навчальної дисципліни "акустика" чимала частина звукозаписної індустрії в Україні створена перекваліфікованими з музикантів та інженерів ентузіастами, котрі шляхом проб і помилок опановують цю складну професію.
09.07.20
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Штука
Сім діб у Чернівцях Пауля Целана
Наталія ФЕЩУК
Стартував проєкт літературної резиденції «Пауль Целан 100». Перший резидент – Юрій Андрухович.
08.07.20
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Галичина
Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20
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Наука