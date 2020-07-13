Підсумовуючи мовчання

Ігор Калинець

Нагадуючи про уродини Маестро: перед цими воротами хам повинен зупинитися ці ворота маленькі термопіли за ними біле полотно на зеленому лузі недоторкана держава поезії за яку ми також спізнаємо смак крові