theatre

Фелікс Валлотон. "У театральній ложі"головна

Фелікс Валлотон. "У театральній ложі"

Понеділок, Липень 13, 2020 - 10:00

До теми

Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука
Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік
Василь МАХНО
прихід–повернення із проблиском надії із галицьких містечок – із річок зі срібних карасів й моєї мови
11.07.20 | | Дискурси
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20 | | У світі
Підсумовуючи мовчання
Ігор Калинець
Нагадуючи про уродини Маестро:   перед цими воротами    хам повинен зупинитися   ці ворота маленькі термопіли    за ними біле полотно   на зеленому лузі    недоторкана держава    поезії за яку ми також    спізнаємо смак крові
09.07.20 | | Минуле
Озерце. Фестиваль української усної оповіді
Уляна Пошивак
Від 7 серпня Україна матиме фестиваль усної оповіді. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі, єдина умова – вміти цікаво розповісти історію. Українською мовою або її діалектом.
09.07.20 | | Галичина
Гостре миттєве відчуття насолоди
Марта Кузій-Андрущак
Через розфокусованість трактування навчальної дисципліни "акустика" чимала частина звукозаписної індустрії в Україні створена перекваліфікованими з музикантів та інженерів  ентузіастами, котрі шляхом проб і помилок опановують цю складну професію.
09.07.20 | | Штука
Сім діб у Чернівцях Пауля Целана
Наталія ФЕЩУК
Стартував проєкт літературної резиденції «Пауль Целан 100». Перший резидент – Юрій Андрухович.
08.07.20 | | Галичина
Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.