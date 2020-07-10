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Влодко Маковецький
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Влодко Маковецький
П'ятниця, Липень 10, 2020 - 08:45
До теми
Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20
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Наука
До обличчя першої жінки
Ганна Улюра
Жорж поєднала три визначні наші фобії: світовий тероризм, техногенні катастрофи, пандемії і сотворила ідеальні умови для кінця світу. У її світі залишалася лише одна таємниця – смерть. Вона багато міркувала про зникоме тіло, про акт злиття з абсолютом, яким їй здавалася смерть.
08.07.20
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Штука
Позов проти Христофора Колумба
Ґі Сорман
Рішення, яке варто спробувати: зберігати пам'ятники і супроводжувати їх стелами, які нагадуватимуть про історичний контекст
08.07.20
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Дискурси
Живе звучання філармонії
Дзвенислава Саф’ян
З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія – гарантує.
07.07.20
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Штука
Спиться довше, але гірше
Карін Шльот
Залишатися вдома, виходити лише в разі необхідності – мільйони людей опинилися в таких умовах під час пандемії Covid-19. Як це на них повпливало? Опитування демонструє зміни сну.
07.07.20
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Наука
Бракує лідерства держави
Іван ПРИМАЧЕНКО
Новий навчальний рік в Україні розпочнеться, найімовірніше, з дистанційного навчання. Засновник громадського проєкту Prometheus розповів Z, що і як мусимо зробити для доброї on line освіти наших дітей.
07.07.20
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Україна
Коли сонце купається
Анастасія КРИВЕНКО
Шукати квіт папороті та стрибати через вогонь – це далеко ще не всі народні звичаї, повір’я та легенди, пов’язані зі святом Івана Купала.
07.07.20
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Галичина
Старомордність
Назарій Заноз
Одним із ключових козирів Зеленського видавалася його несистемність, себто можливість робити нестандартні ходи. І найнесподіванішим ходом виявивилося його вторування Порошенкові
07.07.20
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Дискурси