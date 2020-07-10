Влодко Маковецький

Живе звучання філармонії

Дзвенислава Саф’ян

З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія – гарантує.