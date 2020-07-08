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Макбул Фіда Хусейн
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Макбул Фіда Хусейн «Дада»
Середа, Липень 8, 2020 - 08:45
До теми
Живе звучання філармонії
Дзвенислава Саф’ян
З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія – гарантує.
07.07.20
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Штука
Спиться довше, але гірше
Карін Шльот
Залишатися вдома, виходити лише в разі необхідності – мільйони людей опинилися в таких умовах під час пандемії Covid-19. Як це на них повпливало? Опитування демонструє зміни сну.
07.07.20
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Наука
Ярославу Федоришину - 65. Пам'ятаємо
Василь Вовкун
Театр «Воскресіння» не є подібним на інші. За формою – так. Але за стилістикою, за внутрішнім змістом він відрізняється своєю правдою. Актор, природа актора і атмосфера театру Федоришина – це про правдивий органічний театр.
06.07.20
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Штука
Захисник миру та простий монах
Катерина Гладка
Він готує людей до зовсім іншого світу, де перед нами стане найважливіше запитання — а що робить нас людьми? Нині Далай-ламі XIV виповнюється 85
06.07.20
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Україна
Гібридна квантова комунікація – уперше
Дослідники створили систему, яка поєднала два способи закодовування квантової інформації – у частинки і хвилі.
06.07.20
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Наука
За все, чого не просили
Андрій Бондар
Навіть якщо щось і "отримали", то не тому, що "СССР всё дал", а тому, що все це "не прошене" дісталося аж ніяк не безплатно. Ми переплатили за все, чого не просили
06.07.20
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Дискурси
Невіглас – найкращий друг лобіста
Володимир Дубровський
Сформувалася система, яка не може працювати без арбітра. Якщо арбітр слабкий – система розвалюється. Кожне лобі, кожен злодій, кожен начальник тягнуть на себе.
05.07.20
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Україна
Україна і Московщина
Мирон Кордуба
«Се не пуста фраза, коли говорять, що відірвання України се "ніж в серце Росії". За посідання України вони готові до боротьби на життя і смерть». Мирон Кордуба, 100 років тому
04.07.20
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Минуле