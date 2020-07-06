Ярошенко-циганка

Перезавантажити НАТО

Максим МУЛЯР

Чи не час вже НАТО пригадати, для чого воно створювалося? Якщо Альянс не підніме свою сумарну обороноздатність, не перестане вестися на кремлівські провокації, то російська аґресія проти НАТО стане реальністю.