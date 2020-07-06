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Кличу, зву, ніби йду поміж люди, але чують мій клич лиш ліси...
Янка Купала
До теми
Гібридна квантова комунікація – уперше
Дослідники створили систему, яка поєднала два способи закодовування квантової інформації – у частинки і хвилі.
06.07.20
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Наука
Вдячність
Василь МАХНО
за те що бував щасливий і часто бував бухий -що навіть пси шолудиві добріші за ворогів
04.07.20
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Дискурси
Пролітаючи над..: церква св. Юра у Дрогобичі
Ігор МАРТИНІВ
Колись, у XVII столітті, дрогобиччани виміняли її у села Недіїв на дев'ять возів солі, а місцевий зодчий Микола Тесля із отриманого матеріалу збудував те, що добре збереглося і дотепер.
03.07.20
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Галичина
Риси характеру того, хто переживає за екологію
Даніела Мокер
Те, чи хтось прагне захистити природу, залежить і від його характеру. Науковці визначили, що вирізняє активних захисників природи.
03.07.20
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Наука
Кіберпанк про драму культури
Іван Баран
Як ідентифікувати себе у світі без держав? Як зберегти культурний код нації у такому майбутньому? – Роман про соціальні, економічні, культурні та філологічні аспекти життя недалекого майбутнього Америки.
03.07.20
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Штука
Перезавантажити НАТО
Максим МУЛЯР
Чи не час вже НАТО пригадати, для чого воно створювалося? Якщо Альянс не підніме свою сумарну обороноздатність, не перестане вестися на кремлівські провокації, то російська аґресія проти НАТО стане реальністю.
03.07.20
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У світі
Між Браяном і Джимом
Юрій Андрухович
3-го липня. День смерті Браяна Джонса і Джима Моррісона. Хоч є версії, що як перший, так і другий насправді не померли. Ніби Станіслав Перфецький в одному романі.
03.07.20
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Дискурси
Випереджуючи ринок
Тарас Прохасько
Розкриті надрізи він заліплював марлею із малюнками, які набували нової якості від нестримного припливу червіні справжньої крові. Нам ся вдало.
02.07.20
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Дискурси