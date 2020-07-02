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Іван Турецький «Вслухатися в тишу»
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Іван Турецький «Вслухатися в тишу»
Четвер, Липень 2, 2020 - 23:30
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Меню для диктатора
Юлія Бондар
Чим ласував Пол Пот, поки Камбоджа вмирала від голоду? Що їв Саддам Хусейн перед тим, як віддав наказ про знищення десятків тисяч курдів? Чи смакувала Фіделю Кастро американська Coca-Cola? Як нагодувати тирана так, аби він сьогодні нікого не вбив?
02.07.20
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Штука
Творити свою оперу
Уляна Горбачевська, Марія Олійник
Опера «Ukraine – Terra Incognita» – можливість вивести перформера, який наділений народним вокалом, на велику сцену, щоб питома українська народна пісня із свого першоджерела звучала у виконанні цілого покоління освічених професійних виконавців.
01.07.20
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Штука
Кава: робуста – чутливіша, ніж вважали
Кожен градус потепління на 14 % знижує врожаї другого за значимістю кавового сорту.
01.07.20
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Наука
Парафія в Мостиськах
Мар'ян ХОМЯК
Вірні костелу Народження св. Йоана Хрестителя як еталон католицької пастви 1862 року
01.07.20
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Минуле
Чеська література МАЧ
Ірина Забіяка
Палітра авторів та авторок, які виступатимуть чеською, буде різноманітною, саме такою, як увесь онлайновий 2020-ий рік. І, можливо, у комусь із цих авторів саме ви відшукаєте приємну точку опори у часи змін.
30.06.20
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Штука
Заборонена для панянок
Маріо Варґас Льйоса
Справжні наслідки цензури: отупити громадян, зробити їх вразливішими до пропаганди, чи то релігійної, політичної, чи моральної.
30.06.20
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Дискурси
Знайти свій голос
Андрій ЛЮБКА
Круто було б мати парламентську партію, яка зробила б англійську другою офіційною.
30.06.20
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Дискурси
Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20
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Наука