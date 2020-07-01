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Фонтана-дірка
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Лучо Фонтана
Середа, Липень 1, 2020 - 23:00
До теми
Творити свою оперу
Уляна Горбачевська, Марія Олійник
Опера «Ukraine – Terra Incognita» – можливість вивести перформера, який наділений народним вокалом, на велику сцену, щоб питома українська народна пісня із свого першоджерела звучала у виконанні цілого покоління освічених професійних виконавців.
01.07.20
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Штука
Кава: робуста – чутливіша, ніж вважали
Кожен градус потепління на 14 % знижує врожаї другого за значимістю кавового сорту.
01.07.20
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Наука
Чеська література МАЧ
Ірина Забіяка
Палітра авторів та авторок, які виступатимуть чеською, буде різноманітною, саме такою, як увесь онлайновий 2020-ий рік. І, можливо, у комусь із цих авторів саме ви відшукаєте приємну точку опори у часи змін.
30.06.20
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Штука
Знайти свій голос
Андрій ЛЮБКА
Круто було б мати парламентську партію, яка зробила б англійську другою офіційною.
30.06.20
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Дискурси
Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20
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Наука
Відірвані від цивілізації
Юрко ТИМЧУК
Погоди, як відомо, поганої не буває. Так говорять люди, які поважають небесну канцелярію. Є ще окремі персонажі, які просто говорять, і коли вони виконують цей процес, то небесній канцелярії варто було б задуматися над прицільністю метання блискавок.
29.06.20
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Україна
Коронавірус: що відомо про суперпоширення
Крісті Ашванден
Принцип Парето у ковід-версії: 20% носіїв вірусу зумовлюють 80% випадків зараження. Як цьому запобігти?
28.06.20
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Наука
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20
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Наука