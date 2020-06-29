Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Верне-Мазепа
головна
"Мазепа серед вовків". Орас Верне. 1826 р.
Понеділок, Червень 29, 2020 - 23:15
До теми
Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20
|
|
Наука
Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20
|
|
Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20
|
|
Наука
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20
|
|
У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20
|
|
Штука
Ніколи не обнімаю дерев
Тарас Прохасько
Дивлюся на дерева, корчі, хабази і розумію, яка та Галичина красна. Як мій дикий виноград, що досяг поверха і робить мене щасливим. Дає мені батьківщину
25.06.20
|
|
Дискурси
Коронавірусні цифри Львівщини
Олена БУДЬКО
Як формується статистика коронавірусних хворих в області, які біоматеріали досліджують насамперед і чому числа на сайтах можуть бути різними
25.06.20
|
|
Галичина
Про одну вакцину зі Львова
Жанна Комар
Рудольф Вайґль, великий львів'янин, що був номінований на Нобелія, але так її і не отримав через спротив нацистської Німеччини, а потім – комуністичної Польщі
25.06.20
|
|
Минуле