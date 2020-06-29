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Ан-Луї Жироде де Русі-Тріозон. Троянський кінь
Понеділок, Червень 29, 2020 - 09:30
До теми
Коронавірус: що відомо про суперпоширення?
Крісті Ашванден
Лише 10% носіїв вірусу зумовлюють 80% випадків зараження. В яких ситуаціях вірус поширюється найшвидше?
28.06.20
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Наука
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20
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Наука
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20
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У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20
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Штука
Коронавірусні цифри Львівщини
Олена БУДЬКО
Як формується статистика коронавірусних хворих в області, які біоматеріали досліджують насамперед і чому числа на сайтах можуть бути різними
25.06.20
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Галичина
Про одну вакцину зі Львова
Жанна Комар
Рудольф Вайґль, великий львів'янин, що був номінований на Нобелія, але так її і не отримав через спротив нацистської Німеччини, а потім – комуністичної Польщі
25.06.20
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Минуле
Той, хто визначив наш «Шлях»
Богдан Мисюга
Львівський галерист Юрко Бойко не пов’язаний із стереотипами «доброї школи». Його унікальна ерудиція та мистецтвознавча самоосвіта були вагомою противагою компліментарній псевдокритиці та салонним смакам.
24.06.20
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Штука
Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20
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Минуле