Влодко Маковецький

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знимка Влодка Маковецького

Четвер, Червень 25, 2020 - 23:45

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Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20 | | Минуле
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука
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23.06.20 | | Наука
Стерилізація Львова
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23.06.20 | | Галичина
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
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Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
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Без імунітету
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Добре, що Джордж Р.Р. Мартін досі не звернув уваги на українську політику.  В «Іграх престолів» умовно позитивними персонажами можна було назвати хіба драконів — у наших палестинах і такого нема
22.06.20 | | Україна

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