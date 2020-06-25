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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
Четвер, Червень 25, 2020 - 23:45
До теми
Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20
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Минуле
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини.
24.06.20
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Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20
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Наука
Стерилізація Львова
Анна ГЕРИЧ
У центрі міста могла б постати перша законсервована й доступна для огляду пам’ятка археології — церква Воздвиження Чесного Хреста (ХVI cт.), фундаменти якої відкрили у процесі реконструкції фонтана "Кульбаба"
23.06.20
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Галичина
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20
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Штука
Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
В Європі пацифісти віддавна фарбували радянські пам'ятники в кольори веселки. Українські неформали активності поки не проявляють
23.06.20
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Дискурси
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту.
22.06.20
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Штука
Без імунітету
Юрко ТИМЧУК
Добре, що Джордж Р.Р. Мартін досі не звернув уваги на українську політику. В «Іграх престолів» умовно позитивними персонажами можна було назвати хіба драконів — у наших палестинах і такого нема
22.06.20
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Україна