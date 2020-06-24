Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Людина не стільки потребує любові, скільки розуміння
Джордж Орвелл
До теми
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини.
24.06.20
|
|
Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20
|
|
Наука
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20
|
|
Штука
Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
В Європі пацифісти віддавна фарбували радянські пам'ятники в кольори веселки. Українські неформали активності поки не проявляють
23.06.20
|
|
Дискурси
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту.
22.06.20
|
|
Штука
Загрозливий оптимізм стосовно пандемії
Даріуш Долінський
Дослідження показують: внаслідок інформаційного бомбардування епідемія стала цілком звичною повсякденністю
22.06.20
|
|
Дискурси
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20
|
|
Наука
Українка. Християнка
Оксана Забужко і кир Святослав
Дійсно, є сили, зацікавлені в тому, щоб зневірити українців. Леся Українка добре дає відповідь на цей виклик. Презентуємо найнезвичніший дует українського літературознавства.
21.06.20
|
|
Україна