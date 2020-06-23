Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
cat
головна
Кіт у львівській шибі. Знимка Анни Герич
Вівторок, Червень 23, 2020 - 12:15
До теми
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту.
22.06.20
|
|
Штука
Загрозливий оптимізм стосовно пандемії
Даріуш Долінський
Дослідження показують: внаслідок інформаційного бомбардування епідемія стала цілком звичною повсякденністю
22.06.20
|
|
Дискурси
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20
|
|
Наука
«Моя задихана коридо...»
Петро МІДЯНКА
Кришталь голосу Тараса Чубая бився о кришталі в львівських креденсах і чернівецьких сервантах. Голос, чистий, як гірський потік, що збагачує киснем Черемош і Тису. Ювілейне.
21.06.20
|
|
Галичина
Тільки справжня лайка полегшує біль
Штучні замінники лайливих слів не здійснюють позитивного ефекту на самопочуття.
20.06.20
|
|
Наука
Пролітаючи над..: палац Бруницьких
Ми не знаємо, коли точно збудований палац у Великому Любені. На цьому місці у XVII столітті був замок, а вже у XVIII – парк і новий маєток. Будівля до цього часу б не збереглась, та маємо дякувати добрим людям
20.06.20
|
|
Галичина
Вибори в Білорусі: вже не безконкурентні
Максим МУЛЯР
Експерти стверджують, що вперше не гарантовано Лукашенкові залишитися на своїй посаді. Але чи не прийде йому на зміну ще лояльніша до Кремля людина?
19.06.20
|
|
У світі
Потенційний прорив у дослідженні темної матерії
Експеримент XENON в Італії, можливо, підхопив сигнал аксіонів – елементарних частинок, які є одними з гіпотетичних кандидатів на роль часток темної матерії.
19.06.20
|
|
Наука