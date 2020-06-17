Поступ – це значить краще, а не тільки новіше

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Лопе де Вега
До теми
Хто криється під псевдонімом Лівобічний?
Євген Нахлік та Олександра Салій
Довший час вважалося, що автором нищівної рецензії на перший том "Літературно-наукового вістника" був К.Студинський – хоч вже опубліковані матеріали вказують на іншу особу
17.06.20
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Минуле
Запліднення: яйцеклітина – перебірлива
Хімічний атрактант неоднаково приваблює всі сперматозоїди.
16.06.20
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Наука
Уруґвайський приклад
Маріо Варґас Льйоса
Чому ж не рекламували більше той ефективний спосіб, в який Уруґвай бореться з коронавірусом?
16.06.20
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Дискурси
Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення.
16.06.20
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Штука
Майже інтимно і традиційно по-дурному
Юрко ТИМЧУК
Президент наговорив купу арештантів, продемонструвавши, що стадію «відосіків» він вже подолав. Але якби ж то була найоригінальніша новина! Огляд подій тижня в Україні.
15.06.20
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Україна
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20
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Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20
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Штука
Фіґлярське ковтання язика
Назарій Заноз
Вітчизняні керманичі чомусь послідовно лізуть до мовної щитової, на якій чорним по білому пише: «Не влізай – уб’є!»
15.06.20
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Дискурси