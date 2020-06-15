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Жозеф Дюкре. Автопортрет у позіханні
Понеділок, Червень 15, 2020 - 00:30
До теми
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20
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Наука
Джміль
Василь МАХНО
джміль відлетів у джмелиний дім –залишивши мене під деревом при письмі– так як я хотів
13.06.20
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Дискурси
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20
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У світі
Галичина 1910–1914 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Суспільно-політичне, економічне, культурне життя Галичини 1910–1914 рр. за публікаціями часопису «Діло». Продовження амбітного проєкту Костянтина Курилишина: бібліографічне опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
11.06.20
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Минуле
Мова матері, мова батька
Тот Крістіна
Місяць авторських читань 2020 відбудеться від 1 до 31 липня у Львові, в Україні, в онлайні – а отже, всюди, де ви захочете почути і побачити сучасну європейську літературу!
11.06.20
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Штука
«І зрідка випивав не згірше, як Мамай»
Юрій Винничук
Лев Будай. Ще одне ім'я з антології розстріляних, замордованих, змушених до самогубства, замучених в таборах українських письменників
10.06.20
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Дискурси
Паноптикум уяви
Єва Райська
Колажна експозиція «Тварини і люди» Олександра Максимова в дрогобицькому Палаці мистецтв (Вілла Б’янки)– це передовсім про пам’ять. Особисту та національну. Про можливість намацати наші історичні травми.
09.06.20
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Штука
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20
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Наука