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Жозеф Дюкре. Автопортрет у позіханні

Понеділок, Червень 15, 2020 - 00:30

До теми

Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Джміль
Василь МАХНО
джміль відлетів у джмелиний дім                     –залишивши мене під деревом          при письмі–                     так як я хотів                    
13.06.20 | | Дискурси
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі
Галичина 1910–1914 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Суспільно-політичне, економічне, культурне життя Галичини 1910–1914 рр. за публікаціями часопису «Діло». Продовження амбітного проєкту Костянтина Курилишина: бібліографічне опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
11.06.20 | | Минуле
Мова матері, мова батька
Тот Крістіна
Місяць авторських читань 2020 відбудеться від 1 до 31 липня у Львові, в Україні, в онлайні – а отже, всюди, де ви захочете почути і побачити сучасну європейську літературу!
11.06.20 | | Штука
«І зрідка випивав не згірше, як Мамай»
Юрій Винничук
Лев Будай. Ще одне ім'я з антології розстріляних, замордованих, змушених до самогубства, замучених в таборах українських письменників
10.06.20 | | Дискурси
Паноптикум уяви
Єва Райська
Колажна експозиція «Тварини і люди» Олександра Максимова в дрогобицькому Палаці мистецтв (Вілла Б’янки)– це передовсім про пам’ять. Особисту та національну. Про можливість намацати наші історичні травми.
09.06.20 | | Штука
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20 | | Наука

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