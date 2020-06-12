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Leiko Ikemura
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Лейко Ікемура «Пліч-о-пліч» (1996)
П'ятниця, Червень 12, 2020 - 09:15
До теми
Галичина 1910–1914 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Суспільно-політичне, економічне, культурне життя Галичини 1910–1914 рр. за публікаціями часопису «Діло». Продовження амбітного проєкту Костянтина Курилишина: бібліографічне опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
11.06.20
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Минуле
Мова матері, мова батька
Тот Крістіна
Місяць авторських читань 2020 відбудеться від 1 до 31 липня у Львові, в Україні, в онлайні – а отже, всюди, де ви захочете почути і побачити сучасну європейську літературу!
11.06.20
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Штука
Паноптикум уяви
Єва Райська
Колажна експозиція «Тварини і люди» Олександра Максимова в дрогобицькому Палаці мистецтв (Вілла Б’янки)– це передовсім про пам’ять. Особисту та національну. Про можливість намацати наші історичні травми.
09.06.20
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Штука
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20
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Наука
Історія полюбляє бути довгою
Ілько ЛЕМКО
Переривчастість світового історичного контексту волає «Зупинися, мите! Ти прекрасна!» А його тяглість прозаїчно витвережує: «Все пройде, і це також»
09.06.20
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Дискурси
Молочні брати
Галина Петросаняк
Цей образ не давав мені спокою, і коли я знайшла ще кілька свідчень подібного братства між українцями і євреями — наприклад, у Соми Морґенштерна, — то подумала, що попри усю складність взаємин між представниками цих двох народів, образ усе ж є метафорою їхнього зв’язку в Східній Галичині того часу.
08.06.20
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Штука
Сміх і страх
Андрій Бондар
«Вірую в Бога Спінози». Хто з українських політиків міг би піднятися до таких інтелектуальних висот, як побіжна і принагідна згадка про його філософію?
08.06.20
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Дискурси
Віртуальні «Віртуози-2020»
Наталя Мендюк
Насолода мистецтвом! Так можна окреслити тривання фестивального маратону із дев’яти частин-концертів, які два дні транслювала Львівська національна філармонія. Реакція глядачів: тисячі переглядів, сотні коментарів, віртуальних оплесків, квітів. Але туга за живим музикуванням – з нами.
07.06.20
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Штука