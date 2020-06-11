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Богуславський-Карпати
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Гори Карпати. Володимир Богуславський. 2017 р.
Четвер, Червень 11, 2020 - 09:00
До теми
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20
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Наука
Історія полюбляє бути довгою
Ілько ЛЕМКО
Переривчастість світового історичного контексту волає «Зупинися, мите! Ти прекрасна!» А його тяглість прозаїчно витвережує: «Все пройде, і це також»
09.06.20
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Дискурси
Молочні брати
Галина Петросаняк
Цей образ не давав мені спокою, і коли я знайшла ще кілька свідчень подібного братства між українцями і євреями — наприклад, у Соми Морґенштерна, — то подумала, що попри усю складність взаємин між представниками цих двох народів, образ усе ж є метафорою їхнього зв’язку в Східній Галичині того часу.
08.06.20
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Штука
Віртуальні «Віртуози-2020»
Наталя Мендюк
Насолода мистецтвом! Так можна окреслити тривання фестивального маратону із дев’яти частин-концертів, які два дні транслювала Львівська національна філармонія. Реакція глядачів: тисячі переглядів, сотні коментарів, віртуальних оплесків, квітів. Але туга за живим музикуванням – з нами.
07.06.20
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Штука
Соціальне дистанціювання у Китаї та США. У чому різниця?
Ґіш Єн, Ці Вен
Пандемія може вплинути на культурні очікування щодо індивідуалізму та колективізму.
07.06.20
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Наука
Гени неандертальця роблять жінок плодючішими
Науковці виявили, що завдяки успадкованій від неандертальців мутації у жінок народжується більше дітей.
06.06.20
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Наука
Професія, що стала інвалідом
Вахтанг КІПІАНІ
Неповносправна людина після травми не зможе жити таким повноцінним життям, яким жила до. Тому я думаю, що журналістика -- це та професія, яка так і не одужала.
06.06.20
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Україна
Літрезиденція для львів'ян
Український ПЕН та Харківський ЛітМузей запрошують львівських письменників та письменниць, перекладачів та перекладачок до участі у Харківській літературній резиденції-2020.
06.06.20
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Штука