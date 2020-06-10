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Пожежі в північній Каліфорнії
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Пожежі в північній Каліфорнії
Середа, Червень 10, 2020 - 00:15
До теми
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20
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Наука
Соціальне дистанціювання у Китаї та США. У чому різниця?
Ґіш Єн, Ці Вен
Пандемія може вплинути на культурні очікування щодо індивідуалізму та колективізму.
07.06.20
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Наука
Гени неандертальця роблять жінок плодючішими
Науковці виявили, що завдяки успадкованій від неандертальців мутації у жінок народжується більше дітей.
06.06.20
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Наука
Професія, що стала інвалідом
Вахтанг КІПІАНІ
Неповносправна людина після травми не зможе жити таким повноцінним життям, яким жила до. Тому я думаю, що журналістика -- це та професія, яка так і не одужала.
06.06.20
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Україна
Найкращою піснею є наступна!
Віктор Винник
Ностальгую за тими часами, коли музика була цінніша. Щоби її послухати, потрібно було докласти певних зусиль, у цьому процесі було щось сакральне! Тепер музики занадто багато і це стає проблемою.
05.06.20
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Штука
Джордж Флойд – великомученик за демократію?
Максим МУЛЯР
У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, розпочалася процедура прощання з людиною, ім’я котрої останніми днями промовляють чи не найчастіше на цій планеті, – Джорджем Флойдом. Мученицька смерть від рук поліціянтів перетворила колишнього рецидивіста на ікону демократії.
05.06.20
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У світі
Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20
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Наука
Кожному своє
Тарас Прохасько
Найцікавішими із зовнішнього боку і найсуттєвішими з внутрішнього є ті маленькі смішні і драматичні ненормальності, фанаберії, які дають змогу витримати навалу життя.
04.06.20
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Дискурси