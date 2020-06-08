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Правда завжди відважна
Чарльз Діккенс
До теми
У дитячому садку на Київщині – спалах коронавірусу.
COVID-19 підтвердили у 9 дітей та 3 дорослих.
08.06.20
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Україна
Соціальне дистанціювання у Китаї та США. У чому різниця?
Ґіш Єн, Ці Вен
Пандемія може вплинути на культурні очікування щодо індивідуалізму та колективізму.
07.06.20
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Наука
Гени неандертальця роблять жінок плодючішими
Науковці виявили, що завдяки успадкованій від неандертальців мутації у жінок народжується більше дітей.
06.06.20
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Наука
Найкращою піснею є наступна!
Віктор Винник
Ностальгую за тими часами, коли музика була цінніша. Щоби її послухати, потрібно було докласти певних зусиль, у цьому процесі було щось сакральне! Тепер музики занадто багато і це стає проблемою.
05.06.20
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Штука
Джордж Флойд – великомученик за демократію?
Максим МУЛЯР
У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, розпочалася процедура прощання з людиною, ім’я котрої останніми днями промовляють чи не найчастіше на цій планеті, – Джорджем Флойдом. Мученицька смерть від рук поліціянтів перетворила колишнього рецидивіста на ікону демократії.
05.06.20
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У світі
Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20
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Наука
Засудження Орфея
© Аделіна Єфіменко
Чому нас може навчити Орфей Крістіана Ґергагера і Давида Бьоша? Меланхолія, туга і смерть не торкається митця, якщо він знає, цінує і розвиває свій дар. Сила співу магічна, бо береже життя і дарує безсмертя.
04.06.20
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Штука
Ольга Кобилянська: вершниця, яка любила білі троянди
Наталія ФЕЩУК
Засушені едельвейси з 19 століття, море у пляшці, флакон парфумів та улюблена цитра. У меморіальному музеї Ольги Кобилянської у Чернівцях зберігаються унікальні речі
04.06.20
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Минуле