Чим довше приховуєш правду, тим важче її потім сказати

Анна Франк

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Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20 | | Наука
Ольга Кобилянська: вершниця, яка любила білі троянди
Наталія ФЕЩУК
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04.06.20 | | Минуле
Німеччина
Хосе Марія Карраскаль
Кажуть, що вони – “квадратні голови”, роботящі, агресивні, мають геніїв та справжніх монстрів, хоча Гітлер був австрійцем. Але їхні чесноти перевершують їхні вади.
02.06.20 | | Дискурси
Пам'яті проф. Олега Горникевича, світової слави науковця
Дарія Даревич
У Відні помер один із провідних неврологів, відомий у світі дослідник хвороби Паркінсона та винахідник її лікування, галичанин родом із Сихова
02.06.20 | | Минуле
У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
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Помер Мирослав Скорик
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01.06.20 | >>>> | Галичина

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