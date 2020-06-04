Чим довше приховуєш правду, тим важче її потім сказати

Ми змусимо тебе бути щасливою

Ганна Улюра

Дискомфортна проза сучасної японської письменниці Саяки Мурати написана про примус до щастя. Ретельно збалансований гротеск «Дівчини з крамнички» кричить про цю нову хворобу.