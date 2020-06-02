Людина ніколи не досягне такої вершини мудрості, щоби її не можна було надурити

Від коріння до пагонів

Богдан Пастух

Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.