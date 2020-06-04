Городецький

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Одна з химер будинку Владислава Городецького на Банковій (Київ)
Четвер, Червень 4, 2020 - 09:45
До теми
Пам'яті проф. Олега Горникевича, світової слави науковця
Дарія Даревич
У Відні помер один із провідних неврологів, відомий у світі дослідник хвороби Паркінсона та винахідник її лікування, галичанин родом із Сихова
02.06.20
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Минуле
У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20
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Наука
Повернення до хуторянства
Андрій ЛЮБКА
Цілком можливо, що хуторянство було дискредитоване навмисно. Адже саме воно стало рушієм ідей українського самостійництва
02.06.20
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Дискурси
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20
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Галичина
Деменція з елементом криміналу
Юрко ТИМЧУК
У ході еволюції і абсурд мав би якось прогресувати, ставати витонченішим і делікатнішим. Але такого не сталося і є всі шанси повернення вінців творіння на пальми.
01.06.20
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Україна
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20
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Штука
Чи ж суперінтелект неможливий? (ч. 2)
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Настає час, коли наші мізки поступово переміщаються у комп’ютерні системи. Поки це лиш спогади, планування та навігація. У нас досі є це свідоме ядро і, можливо, свобода волі...
31.05.20
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Наука
Конструювання політичних партій нового покоління
Тарас ПЛАХТІЙ
Якою має бути політична партія у часи постмодерну
31.05.20
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Дискурси