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Мирослав Скорик
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Мирослав Скорик (†1.VI 2020)
Вівторок, Червень 2, 2020 - 10:15
До теми
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20
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Штука
Конструювання політичних партій нового покоління
Тарас ПЛАХТІЙ
Якою має бути політична партія у часи постмодерну
31.05.20
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Дискурси
CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн CO₂ менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20
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Наука
Bad-Ems.ru
Юрій Андрухович
Росія й російське – це наша дуже шкідлива звичка, від якої дуже варто відмовитися. Або ми її, або вона нас. Краще, щоб ми її
29.05.20
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Дискурси
Політичні нащадки пакту Молотова-Ріббентропа
Сергій Рябенко
Як Кремль намагається виправдати радянсько-нацистську таємну угоду «Мюнхенською змовою».
29.05.20
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Україна
Навіщо Кремлю ще й Лівія?
Максим МУЛЯР
Росія все глибше влізає у лівійський конфлікт, де фактично стикається у збройному протистоянні з Туреччиною. Навіщо це Кремлю?
29.05.20
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У світі
На стежці (не)розумінння
Надійка Гербіш
Розповідаю історію ґетто, аби ми були свідомі того, що відбувається тепер. Нині на нас впливають через підміну сенсів. І нашу неготовність сприйняти Іншого можуть використати проти нас — нашої культури та наших ідентичностей.
29.05.20
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Штука
Еквалайзер міста
Тарас Прохасько
Мені буде бракувати цієї весни, маю аж якийсь жаль, що все це так швидко закінчилося. Якраз тоді, коли інтимні стосунки з містом стали звичними
28.05.20
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Дискурси