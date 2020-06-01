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Понеділок, Червень 1, 2020 - 08:45
До теми
Чи ж суперінтелект неможливий? (ч. 2)
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Настане час, коли наші мізки поступово переміщатимуться у комп’ютерні системи. Поки це лишень невеликі частини мозку – спогади, планування та навігаційні системи. У нас досі є це свідоме ядро і, можливо,свобода волі. Але з часом навіть вони взаємодіятимуть із нами через зовнішній інтерфейс.
31.05.20
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Наука
CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн CO₂ менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20
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Наука
Навіщо Кремлю ще й Лівія?
Максим МУЛЯР
Росія все глибше влізає у лівійський конфлікт, де фактично стикається у збройному протистоянні з Туреччиною. Навіщо це Кремлю?
29.05.20
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У світі
На стежці (не)розумінння
Надійка Гербіш
Розповідаю історію ґетто, аби ми були свідомі того, що відбувається тепер. Нині на нас впливають через підміну сенсів. І нашу неготовність сприйняти Іншого можуть використати проти нас — нашої культури та наших ідентичностей.
29.05.20
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Штука
Навіть уві сні наш мозок чує
Мозок людини, що спить, розрізняє змістовну та позбавлену сенсу інформацію.
28.05.20
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Наука
Без профанації
Остап Лозинський
Розвиток сучасної ікони – це дуже перспективний напрям, а особливо – для інтелектуального суспільства, яке вірить і думає на перспективу. Мусимо пам’ятати місію ікони.
28.05.20
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Штука
Шептицький і Франко
Євген Нахлік
Лояльне ставлення Церкви до Франка зумовлювалося насамперед позицією саме митрополита Андрея. Коли Франко помер, а Шептицький перебував на засланні, позиція УГКЦ щодо участи священників у похороні не була прихильною
28.05.20
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Минуле
Не нудно в Нагуєвичах
Юлія Овсяник
До роковин смерті Франка у Нагуєвичах презентують науковий збірник. Також музейна команда багато зусиль спрямовує на те, аби долучити до Франкової спадщини дітей і молодь.
28.05.20
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Галичина