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Не можна ображатися на море, що воно топить — треба вміти плавати
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Навіть уві сні наш мозок чує
Мозок людини, що спить, розрізняє змістовну та позбавлену сенсу інформацію.
28.05.20
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Наука
Без профанації
Остап Лозинський
Розвиток сучасної ікони – це дуже перспективний напрям, а особливо – для інтелектуального суспільства, яке вірить і думає на перспективу. Мусимо пам’ятати місію ікони.
28.05.20
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Штука
Пандемія змінить наші будинки та міста
Осаму Окамура
Декан факультету мистецтв та архітектури Технічного університету в Ліберці пояснює: «Ми будемо інакше сприймати міста, в яких живемо»
27.05.20
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Дискурси
Жижек, віруси та інші неприємності
Юстина Добуш
У книжці Жижека найбільше дивує впертість, з якою ми воліємо знаходити безліч недоліків та «але», лиш би нічого не змінювати. Суть не в тому, щоб прийняти комунізм чи ідею «глобального управління», суть в усвідомленні важливості запитань.
27.05.20
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Штука
Честь, відданість, розбитий лабіринт Мінотавра
Ігор Котик
Софія Андрухович в «Амадоці» зшиває різні шматки пам’яті, а якщо вони не зовсім добре припасовані, то це проблема українського суспільства
26.05.20
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Штука
Ранній проект фінішу
Мойсей Фішбейн
Чи реквієм тиші розколе світи, Чи будуть оркестри грати, Чи будеш — яка-то ти будеш? — ти, Чи будуть банальні грати Чи буде в останні хвилини мої І що по моєму сконі?
26.05.20
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Минуле
Віднайти власний ритм
Назарій Заноз
Можна нарешті пожити, а не проживати все на рівні заголовків. Але людство невротично оновлює стрічку новин, сподіваючись здибати повідомлення про кінець пандемії
26.05.20
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Дискурси
Виборчі чвари у єврейській ґміні
Мар'ян ХОМЯК
Локальні, але не позбавлені драматизму «ігри престолів» у Судовій Вишні 1928 року
26.05.20
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Минуле