Не можна ображатися на море, що воно топить — треба вміти плавати

Ранній проект фінішу

Мойсей Фішбейн

Чи реквієм тиші розколе світи, Чи будуть оркестри грати, Чи будеш — яка-то ти будеш? — ти, Чи будуть банальні грати Чи буде в останні хвилини мої І що по моєму сконі?