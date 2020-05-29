Giulio Turcato «Arcipelago»

Джуліо Туркато «Архіпелаг»головна

Джуліо Туркато «Архіпелаг»

П'ятниця, Травень 29, 2020 - 00:45

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Навіть уві сні наш мозок чує
Мозок людини, що спить, розрізняє змістовну та позбавлену сенсу інформацію.
28.05.20 | | Наука
Без профанації
Остап Лозинський
Розвиток сучасної ікони – це дуже перспективний напрям, а особливо – для інтелектуального суспільства, яке вірить і думає на перспективу. Мусимо пам’ятати місію ікони.
28.05.20 | | Штука
Пандемія змінить наші будинки та міста
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Декан факультету мистецтв та архітектури Технічного університету в Ліберці пояснює: «Ми будемо інакше сприймати міста, в яких живемо»
27.05.20 | | Дискурси
Жижек, віруси та інші неприємності
Юстина Добуш
У книжці Жижека найбільше дивує впертість, з якою ми воліємо знаходити безліч недоліків та «але», лиш би нічого не змінювати. Суть не в тому, щоб прийняти комунізм чи ідею «глобального управління», суть в усвідомленні важливості запитань.
27.05.20 | | Штука
Честь, відданість, розбитий лабіринт Мінотавра
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Софія Андрухович в «Амадоці» зшиває різні шматки пам’яті, а якщо вони не зовсім добре припасовані, то це проблема українського суспільства
26.05.20 | | Штука
Ранній проект фінішу
Мойсей Фішбейн
Чи реквієм тиші розколе світи,  Чи будуть оркестри грати,  Чи будеш — яка-то ти будеш? — ти,  Чи будуть банальні грати  Чи буде в останні хвилини мої  І що по моєму сконі? 
26.05.20 | | Минуле
Віднайти власний ритм
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Можна нарешті пожити, а не проживати все на рівні заголовків. Але людство невротично оновлює стрічку новин, сподіваючись здибати повідомлення про кінець пандемії
26.05.20 | | Дискурси
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Мар'ян ХОМЯК
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26.05.20 | | Минуле

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