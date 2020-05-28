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Равський-забув ти сон
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Євген Равський. Львів. 2009 р.
Четвер, Травень 28, 2020 - 09:15
До теми
Ранній проект фінішу
Мойсей Фішбейн
Чи реквієм тиші розколе світи, Чи будуть оркестри грати, Чи будеш — яка-то ти будеш? — ти, Чи будуть банальні грати Чи буде в останні хвилини мої І що по моєму сконі?
26.05.20
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Минуле
Віднайти власний ритм
Назарій Заноз
Можна нарешті пожити, а не проживати все на рівні заголовків. Але людство невротично оновлює стрічку новин, сподіваючись здибати повідомлення про кінець пандемії
26.05.20
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Дискурси
Виборчі чвари у єврейській ґміні
Мар'ян ХОМЯК
Локальні, але не позбавлені драматизму «ігри престолів» у Судовій Вишні 1928 року
26.05.20
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Минуле
Потрібна українська мрія
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Критична маса раціональних та економічно незалежних людей створять візію держави, і тоді Україна залишатиметься суб’єктом, навіть якщо стане частиною ширших геополітичних проєктів.
26.05.20
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Галичина
Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20
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Штука
Де закопано пса
Андрій Бондар
Цьому польському паничеві з-під Бердичева судилося пережити щонайменше два чудесних переродження і стати англійським класиком
25.05.20
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Дискурси
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20
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Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20
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Минуле