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Мойсей Фішбейн
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Мойсей Фішбейн (†26.V 2020)
Вівторок, Травень 26, 2020 - 23:00
До теми
Честь, відданість, розбитий лабіринт Мінотавра
Ігор Котик
Серед точок дотику, що їх нескладно намацати у цій полістилістичній конструкції, якою є «Амадока», – тема співпраці з окупаційною владою. Точніше, з окупаційними владами. Мотив, який, фактично, виростає з мотиву служіння – важливого як у попередньому романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія», так і в «Амадоці».
26.05.20
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Штука
Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20
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Штука
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20
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Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20
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Минуле
Пролітаючи над замком: Сидорів
Ігор МАРТИНІВ
Витягнутий вздовж пагорба, наче гігантський корабель. Мальовнича руїна, що колись була неприступною твердинею. Нове відео із циклу "Пам'ятки Галичини".
22.05.20
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Галичина
Карантинний путч в Росії: правда чи спекуляції?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На тлі пандемії падає рівень життя в Росії, а за ним і рейтинг Путіна. Чимраз частіше в інформпросторі з’являються спекуляції про скорий кремлівський переворот.
22.05.20
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У світі
Рік без Марека
21 травня у Львові згадували засновника культурно-мистецького центру «Дзиґа» Маркіяна Іващишина, який рік тому раптово помер. Друзі та співробітники незабутнього Марека поширили у соцмережах спогади #рікбезМарека, де відзначили високу планку його організаторського хисту.
22.05.20
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Штука
10 років галереї Гері Боумена
Богдан Мисюга
У галереї Гері Боумена визначальними були актуальність мистецького продукту та високий смак. Тут 10 років звучав «інший Львів» — місто камерних професійних середовищ, не залежних від ідеології, політики та комерції.
21.05.20
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Штука