Мойсей Фішбейн

Честь, відданість, розбитий лабіринт Мінотавра

Ігор Котик

Серед точок дотику, що їх нескладно намацати у цій полістилістичній конструкції, якою є «Амадока», – тема співпраці з окупаційною владою. Точніше, з окупаційними владами. Мотив, який, фактично, виростає з мотиву служіння – важливого як у попередньому романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія», так і в «Амадоці».