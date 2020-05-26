Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Гріневич-м6
головна
"Траса М6". Сергій Гріневич. Гродно. 2020 р.
Вівторок, Травень 26, 2020 - 09:30
До теми
Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20
|
|
Штука
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20
|
|
Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20
|
|
Минуле
Карантинний путч в Росії: правда чи спекуляції?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На тлі пандемії падає рівень життя в Росії, а за ним і рейтинг Путіна. Чимраз частіше в інформпросторі з’являються спекуляції про скорий кремлівський переворот.
22.05.20
|
|
У світі
Рік без Марека
21 травня у Львові згадували засновника культурно-мистецького центру «Дзиґа» Маркіяна Іващишина, який рік тому раптово помер. Друзі та співробітники незабутнього Марека поширили у соцмережах спогади #рікбезМарека, де відзначили високу планку його організаторського хисту.
22.05.20
|
|
Штука
10 років галереї Гері Боумена
Богдан Мисюга
У галереї Гері Боумена визначальними були актуальність мистецького продукту та високий смак. Тут 10 років звучав «інший Львів» — місто камерних професійних середовищ, не залежних від ідеології, політики та комерції.
21.05.20
|
|
Штука
Стація і околиці
Тарас Прохасько
Відстань є тою формою простору, яка дає можливість бути собою і перебувати у життєво необхідному контакті
21.05.20
|
|
Дискурси
Лиштва, поверхниця, низинка...
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Якою має бути вишиванка, щоб сприйматися не просто оздобленою гаптуванням блузою, а унаочненим виявом приналежності до нашої стародавньої культури і загалом – до нації?
21.05.20
|
|
Україна