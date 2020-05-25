Як міниться усе! І дурень той, хто зміни незмінно заміня вчорашнім днем без змін

Линути понад оркестром

Елена Панкратова

Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.