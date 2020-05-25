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Знимка Володимира Маковецького
Понеділок, Травень 25, 2020 - 09:15
До теми
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20
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Наука
Карантинний путч в Росії: правда чи спекуляції?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На тлі пандемії падає рівень життя в Росії, а за ним і рейтинг Путіна. Чимраз частіше в інформпросторі з’являються спекуляції про скорий кремлівський переворот.
22.05.20
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У світі
Рік без Марека
21 травня у Львові згадували засновника культурно-мистецького центру «Дзиґа» Маркіяна Іващишина, який рік тому раптово помер. Друзі та співробітники незабутнього Марека поширили у соцмережах спогади #рікбезМарека, де відзначили високу планку його організаторського хисту.
22.05.20
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Штука
10 років галереї Гері Боумена
Богдан Мисюга
У галереї Гері Боумена визначальними були актуальність мистецького продукту та високий смак. Тут 10 років звучав «інший Львів» — місто камерних професійних середовищ, не залежних від ідеології, політики та комерції.
21.05.20
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Штука
«Vae victis!»
Богдан Пастух
Книжка Зиновія Книша є своєрідним збором дуже спресованих за змістом текстів, що, нанизуючись на один часовий сюжет, стають в єдину смислову шерегу, розкриваючи події кривавого часу визвольних змагань 1924―1926 років.
20.05.20
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Штука
Елеґанти, витиначі, шопенфельдери
Юрій Винничук
Елітою кишенькових злодіїв вважалися «елеґанти», що завдяки своїм талантам, відвазі і спритності зайняли найвищий щабель в ієрархії кишенькових злодіїв
20.05.20
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Дискурси
Плитники
Ілько ЛЕМКО
Ті, хто їздили до Києва чи Москви, на «балках» помічали, що мають цілком іншу термінологію. У нас завжди був Вайт, а не Уайт, Парпл, а не Пьорпл, як у росіян, і навіть не Перпл, як у англійців
20.05.20
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Минуле
Ні об’єктивний, ні ліберальний
Тарас Кузьо
Рецензія на «Past Continuous: історична політика 1980-х–2000-х. Україна та сусіди» Георгія Касьянова.
20.05.20
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Україна