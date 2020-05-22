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Пітер Галлей «Машина часу» (2002)
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Пітер Галлей «Машина часу» (2002)
П'ятниця, Травень 22, 2020 (All day)
До теми
Ілюзія компромісу з Росією
Джеймс Шерр
Для Путіна, як і для Ніколая I, віра в те, що російська цивілізація виходить за межі Росії, є одночасно і символом віри, і принципом держави
19.05.20
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Дискурси
Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20
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Наука
Ідеальний шторм
Валерій Пекар
Погана новина полягає в тому, що все це надовго. А хороша новина в тому, що криза не ламає трендів, а страшенно їх прискорює – можемо побачити обриси майбутнього.
19.05.20
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Україна
Об’єкт ненависті
Андрій ЛЮБКА
Аж напрошується питання: це Зеленський такий вправний чи нарід такий дурний?
19.05.20
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Дискурси
Впаде, то впаде
Олександр БОЙЧЕНКО
Сізіф закурює й зачудовано спостерігає, як дурнувата брила, набираючи швидкість, із гуркотом перекидається на виступах. «Чисто тобі держава Україна», – промовляє він сам до себе
18.05.20
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Дискурси
Купівля-продаж кози
Юрко ТИМЧУК
Історія про пересування в часі і просторі парнокопитної тварини, яка погано пахнула і створювала дискомфорт самим фактом свого існування, часто вдало ілюструє наше сьогодення.
18.05.20
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Україна
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20
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Штука
Чи ж суперінтелект неможливий?
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Якщо комп’ютерна система не має свідомості, тоді це просто річ. Але якщо система свідома, тоді вона вже входить в моральну сферу.
18.05.20
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Наука