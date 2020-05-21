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Фрагмент давньої покутської сорочки. З колеції Ольги Капко
Четвер, Травень 21, 2020 - 09:00
До теми
Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20
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Наука
Впаде, то впаде
Олександр БОЙЧЕНКО
Сізіф закурює й зачудовано спостерігає, як дурнувата брила, набираючи швидкість, із гуркотом перекидається на виступах. «Чисто тобі держава Україна», – промовляє він сам до себе
18.05.20
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Дискурси
Купівля-продаж кози
Юрко ТИМЧУК
Історія про пересування в часі і просторі парнокопитної тварини, яка погано пахнула і створювала дискомфорт самим фактом свого існування, часто вдало ілюструє наше сьогодення.
18.05.20
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Україна
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20
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Штука
Чи ж суперінтелект неможливий?
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Якщо комп’ютерна система не має свідомості, тоді це просто річ. Але якщо система свідома, тоді вона вже входить в моральну сферу.
18.05.20
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Наука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20
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Наука
Історія нової пам'ятки у Львові (вулиця Костя Левицького, 23)
Оксана Бойко
Будинок громади менонітів (вілла Владислава Ґодовського). Історична довідка
17.05.20
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Минуле
Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20
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Штука