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Барбара Гепворт
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Барбара Гепворт «Коринт»
Середа, Травень 20, 2020 - 00:15
До теми
Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20
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Наука
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20
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Штука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20
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Наука
Історія нової пам'ятки у Львові (вулиця Костя Левицького, 23)
Оксана Бойко
Будинок громади менонітів (вілла Владислава Ґодовського). Історична довідка
17.05.20
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Минуле
Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20
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Штука
Помилка по-шведськи?
Максим МУЛЯР
Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.
15.05.20
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У світі
Люся і Славко
Галина Канарська
Цей рік мав стати певною віхою: театру «Воскресіння» ― 30! Думалося про книжку. Збиралися зустрітися, все обговорити. Але Ярослава Федоришина і Людмилу Петруленкову обрали небеса…
15.05.20
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Штука
У прогалинах. Ніби післямова
Юрій Андрухович
Пам’ятаю, як здалося, ніби на світі не лишилося жодної живої душі, крім сови на якомусь дереві...
15.05.20
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Дискурси