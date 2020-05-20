Барбара Гепворт

Помилка по-шведськи?

Максим МУЛЯР

Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.