Равський-діти-2

Лави

Костянтин Москалець

Храм без людей це не зовсім храм. Це ще гірше, ніж коли він стоїть руїною. Нікого нема, тільки ряди блискучих дерев’яних лав, як ряди пам’ятників на цвинтарі полеглих воїнів