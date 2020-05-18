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Ніколи не буваєш настільки нещасним, як це здається
Болеслав Прус
До теми
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20
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Штука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20
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Наука
Віднайти загублений світ
Наталя ФІЛЕВИЧ
Її малярство поєднує елементи фентезі із сюрреалізмом. Багатошаровість, палімпсест – важлива складова як змісту, так і форми живопису Зоряни Базилевич.Вона працює спонтанно, інтуїтивно, створюючи образи із підсвідомості.
17.05.20
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Штука
Складений вдвоє аркуш паперу
Василь МАХНО
але самотність прив’язано до руки і ноги до очей – до уст – до Гетсиманського саду
16.05.20
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Дискурси
Помилка по-шведськи?
Максим МУЛЯР
Лайтовий варіант карантину, запроваджений Швецією, нахваляли всі адепти вільного життя. Але можна підбити проміжні підсумки й зробити попередні висновки, чи працює шведська модель. І висновки на цей момент не дуже втішні.
15.05.20
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У світі
Люся і Славко
Галина Канарська
Цей рік мав стати певною віхою: театру «Воскресіння» ― 30! Думалося про книжку. Збиралися зустрітися, все обговорити. Але Ярослава Федоришина і Людмилу Петруленкову обрали небеса…
15.05.20
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Штука
Лави
Костянтин Москалець
Храм без людей це не зовсім храм. Це ще гірше, ніж коли він стоїть руїною. Нікого нема, тільки ряди блискучих дерев’яних лав, як ряди пам’ятників на цвинтарі полеглих воїнів
14.05.20
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Дискурси
Дао Єрмака
Юрко ТИМЧУК
Після остаточного завершення карантину в Києві з’явиться пам’ятник одноразовій масці багаторазового використання. Поруч буде споруджено монумент шефу ОПУ як символу роботи в хворобливому турборежимі
14.05.20
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Україна