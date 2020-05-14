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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
Четвер, Травень 14, 2020 - 23:00
До теми
Як серце впливає на сприйняття
Дослідження демонструє, як з серцевими циклами змінюється мозкова активність.
14.05.20
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Наука
Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20
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Наука
Новий консерватизм Дональда Трампа
Тодд ГАЙЗІНГА
Трамп — голосний дядько на різдвяній вечірці, який розповідає незграбний жарт, змушуючи людей думати: "Боже, що він говорить". Але краще подивіться, що він робить.
12.05.20
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Галичина
Франків переклад «Анни Русинки»
Євген Нахлік
Франків переклад політизованої історичної розвідки є вартісною і досі затребуваною пам’яткою українського наукового перекладу
12.05.20
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Минуле
Три барви бунту
Богдан Мисюга
Її відверту палітру було визнано «не львівською», та естетика «вразливого серця», замішана на семантичному тлумаченні барви, найбільше відповідала світобаченню Алли Гончарук.
11.05.20
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Штука
Історії хвороб
Юрко ТИМЧУК
Хто потроху переживає карантин, має дякувати, що в МОЗ задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків чи відновити смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би значно вищий. Огляд подій тижня
11.05.20
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Україна
Людина, яку убив страх
Артуро Перес-Реверте
Вчорашній світ Стефана Цвайґа не є кінцем світу. Це кінець його світу. Зворушливий заповіт людини, що померла без боротьби. На щастя, лишилися його книжки
11.05.20
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Дискурси
Григорій Сковорода та Невидимий світ
Андрій Бондаренко
Через наше розуміння зовнішній світ немовби «цілує» нас, а ми його, якщо пригадати початковий зміст слова «цілувати» — зціляти, робити цілим.
10.05.20
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Штука