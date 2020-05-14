Влодко Маковецький

Історії хвороб

Юрко ТИМЧУК

Хто потроху переживає карантин, має дякувати, що в МОЗ задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків чи відновити смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би значно вищий. Огляд подій тижня