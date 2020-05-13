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Норман Роквелл
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Норман Роквелл «Хлопець і дівчина вдивляються в місяць» (1926)
Середа, Травень 13, 2020 - 08:45
До теми
Мирославу Трофимуку — шістдесят
Юрій Пелешенко
Дослідник української латини, доктор філологічних наук, екс-директор Інституту неолатиністики, лавреат, член АУН, НСЖ, IANLS, PTF etc...
09.05.20
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Минуле
У серці темряви
Ярослав Грицак
Україна народилася в самій травмі насильства – революції і війни. Ми повинні зі всіх сил старатися вийти з цієї зони геополітичного розлому.
08.05.20
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Галичина
Реґіональний ефективний R₀ в Україні
Орест Друль
Розрахунки показують, що ситуація в швидкості поширення епідемії в різних областях відрізняється кардинально. Питання, як це буде враховано в урядових рішеннях. Виглядає, що ніяк.
08.05.20
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Україна
Вірус герпесу може викликати Альцгеймера?
Вірусна інфекція у культурах тканин провокує зміни, подібні на ті, які супроводжують хворобу Альцгеймера.
08.05.20
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Наука
Інфодемія, що страшніша за коронавірус
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фахівці міжнародного рівня, котрі борються з пандемією COVID-19, змушені одночасно протистояти повені дезінформації про цю недугу. Інколи фейки про коронавірус є небезпечніші за нього самого.
08.05.20
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У світі
«Ихтамнеты» Другої світової війни
Сергій Рябенко
«Гібридні» методи агресії, застосовані у Криму й на Донбасі, Кремль відпрацьовував 80 років тому у Польщі, Фінляндії та країнах Балтії.
08.05.20
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Україна
І якщо я зараз не хильну рому…
Юрій Андрухович
Чому б і нам не спробувати цього рецепта, щоб у так само доброму стані зустріти новий ранок людства після пандемії?
08.05.20
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Дискурси
Польські театральні ангели
Анастасія Канарська
Краса «Війни в небі» Домініки Фейґлевич дуже тендітна та ніжна, «Ангелів в Америці» Кшиштофа Варліковського — масштабна, потужна та сильна. Побачивши її, можна вже не так фатально сумувати, що театральні куртини опустив карантин.
08.05.20
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Штука